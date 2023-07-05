التحكم المروري : تعطل شاحنة على منعطفات الكحالة صعودا وحركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2023 - 17:04

التحكم المروري : تعطل شاحنة على منعطفات الكحالة صعودا وحركة المرور كثيفة في المحلة

منذ 1 ساعة 5 July، 2023
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