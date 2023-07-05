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July 5 2023 - 17:02

“الجبهة الشعبية”: جنين خاضت ملحمةً بطولية سترسم معالم طريق الانتصار

منذ 2 ساعة 5 July، 2023
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
فلسطين

أكدت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” الأربعاء أن “أهالي مدينة جنين ومخيمها خاضوا ملحمةً بطولية سترسم معالم طريق الانتصار حتماً على هذا العدو الصهيوني”.

وأشارت الجبهة الى أن “جنين ستظل شوكة في حلق العدو الصهيوني، كما وستظل المقاومة بكل تشكيلاتها وبكل الساحات وفية لدماء الشهداء، حاضرة وجاهزة للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني”.

وأوضحت الجبهة أن “المقاومة ستواصل تطوير امكانياتها وقدراتها”، وأشارت إلى أن “ما حدث في جنين سيتكرر في مدن ومخيمات أخرى سيجني من خلالها المزيد من العار والهزيمة”.

المصدر: فلسطين اليوم

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