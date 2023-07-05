سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن مقتل جندي إسرائيلي بعد تفجير عبوة ناسفة بجيب عسكري وتبادل لإطلاق النار في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2023 - 00:48

سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن مقتل جندي إسرائيلي بعد تفجير عبوة ناسفة بجيب عسكري وتبادل لإطلاق النار في جنين

منذ 1 ساعة 4 July، 2023
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