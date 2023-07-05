كتائب القسام: المقاومة في جنين ما زالت تحمل في جعبتها الكثير من المفاجآت للعدو الغاشم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2023 - 00:48

كتائب القسام: المقاومة في جنين ما زالت تحمل في جعبتها الكثير من المفاجآت للعدو الغاشم

منذ 2 ساعة 4 July، 2023
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