مراسل المنار: تفجير عبوة ناسفة كبيرة بآلية لجيش الاحتلال الاسرائيلي على دوار السينما بجنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2023 - 23:12

مراسل المنار: تفجير عبوة ناسفة كبيرة بآلية لجيش الاحتلال الاسرائيلي على دوار السينما بجنين

منذ 19 mins 4 July، 2023
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