كتائب شهداء الاقصى تعلن استهداف آلية عسكرية بعبوة شديدة الانفجار في وسط جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2023 - 23:12

كتائب شهداء الاقصى تعلن استهداف آلية عسكرية بعبوة شديدة الانفجار في وسط جنين

منذ 59 mins 4 July، 2023
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