سرايا القدس – كتيبة جنين: لا زلنا نتصدى للعدوان الغاشم وندعو لعدم الانجرار خلف شائعات العدو – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 4 2023 - 23:12

سرايا القدس – كتيبة جنين: لا زلنا نتصدى للعدوان الغاشم وندعو لعدم الانجرار خلف شائعات العدو

منذ 59 mins 4 July، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة