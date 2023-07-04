كتيبة جنين: كل محاولات القضاء على الكتيبة والجهاد الإسلامي ستبوء بالفشل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2023 - 21:32

كتيبة جنين: كل محاولات القضاء على الكتيبة والجهاد الإسلامي ستبوء بالفشل

منذ 21 mins 4 July، 2023
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