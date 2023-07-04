البطش: على العدو وقف عدوانه على جنين قبل اتساع دائرة النار لتشمل كل مستوطناته – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 4 2023 - 21:32

البطش: على العدو وقف عدوانه على جنين قبل اتساع دائرة النار لتشمل كل مستوطناته

منذ 20 mins 4 July، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة