قوات راجلة من جيش العدو الاسرائيلي تحاول التقدم من حي الجابريات تجاه محيط مخيم جنين بعد فشلها في اقتحام المخيم من جهة حارة الدمج – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2023 - 18:08

قوات راجلة من جيش العدو الاسرائيلي تحاول التقدم من حي الجابريات تجاه محيط مخيم جنين بعد فشلها في اقتحام المخيم من جهة حارة الدمج

منذ 10 mins 4 July، 2023
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