وقفة احتجاجية قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة نصرة لجنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2023 - 18:08

وقفة احتجاجية قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة نصرة لجنين

منذ 27 mins 4 July، 2023
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