تجدد الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2023 - 18:06

تجدد الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم جنين

منذ 9 mins 4 July، 2023
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