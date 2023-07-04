كتائب القسام في الضفة: نزف البشرى لشعبنا بأن كمائن المقاومين اصطادت جنود الاحتلال وآلياته بشكل دقيق ومباشر في أزقة مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2023 - 18:06

كتائب القسام في الضفة: نزف البشرى لشعبنا بأن كمائن المقاومين اصطادت جنود الاحتلال وآلياته بشكل دقيق ومباشر في أزقة مخيم جنين

منذ 37 mins 4 July، 2023
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