الطقس في لبنان غدا الأربعاء قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في الحرارة داخلا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الأربعاء، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الداخلية، فيما تنخفض جنوب البلاد مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا خلال الفترة الصباحية والمسائية، وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل ومرتفعة نسبيا في المناطق الجبلية والداخلية خلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في المناطق الجنوبية ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة أحيانا.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الداخلية، فيما تنخفض جنوب البلاد مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا خلال الفترة الصباحية والمسائية.

الخميس: غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل وفي المناطق الجبلية، يتشكل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات بخاصة الشمالية مما يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا

الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات على الساحل بينما تبقى دون تعديل على الجبال وفي الداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات الشمالية، مما يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 29 درجة، فوق الجبال من 17 الى 28 درجة، في الداخل من 20 إلى 36 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 26 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام