4 قتلى على الأقل بإطلاق نار في فيلادلفيا الأمريكية

أفادت وسائل إعلام امريكية نقلا عن مصادر في الشرطة بمقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص مساء الاثنين جراء إطلاق نار في جنوب غرب فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وبحسب موقع “inquirer”، قتل أربعة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بينهم قصر بإطلاق النار في Kingsessing جنوب غرب فيلادلفيا وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

ومساء الاثنين، تلقت الشرطة عدة بلاغات عن رجل مسلح يطلق النار في المنطقة.

وفي مكان الحادث عثرت الشرطة على أربعة ضحايا في عدة مواقع ونقلتهم إلى بن بريسبتريان.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به ويرتدي سترة واقية من الرصاص وبحوزته مسدس ومخازن ذخيرة إضافية.

ويجري التحقيق في أسباب الحادث ودوافع إطلاق النار.

المصدر: وكالات