اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي في العيسوية وقلقيلية دعما لجنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2023 - 01:38

اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي في العيسوية وقلقيلية دعما لجنين

منذ 29 mins 4 July، 2023
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