حركة الجهاد: نؤكد أن العدوان الغاشم لن يكسر إرادة جنين الباسلة ولن يوقف الملحمة المستمرة منذ عقود – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2023 - 00:02

حركة الجهاد: نؤكد أن العدوان الغاشم لن يكسر إرادة جنين الباسلة ولن يوقف الملحمة المستمرة منذ عقود

منذ 1 ساعة 3 July، 2023
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