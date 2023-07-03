اسماعيل رضوان للمنار : الاحتلال يتخبط امنيا وعسكريا وسياسيا ويخشى من تداعيات العدوان وتحرك الساحات الاخرى ويد المقاومة قادرة على الرد على هذا العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2023 - 19:10

اسماعيل رضوان للمنار : الاحتلال يتخبط امنيا وعسكريا وسياسيا ويخشى من تداعيات العدوان وتحرك الساحات الاخرى ويد المقاومة قادرة على الرد على هذا العدوان

منذ 43 mins 3 July، 2023
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