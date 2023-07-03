اعلام العدو: إطلاق صاروخ موجه باتجاه احد المنازل في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2023 - 12:18

اعلام العدو: إطلاق صاروخ موجه باتجاه احد المنازل في جنين

منذ 11 mins 3 July، 2023
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