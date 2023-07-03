كتيبة جنين: إعطاب آلية اسرائيلية مصفحة بعد تفجير عبوة ناسفة فيها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2023 - 12:16

كتيبة جنين: إعطاب آلية اسرائيلية مصفحة بعد تفجير عبوة ناسفة فيها

منذ 15 mins 3 July، 2023
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