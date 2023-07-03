الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية: نحن في حالة انعقاد دائم لمتابعة العدوان والمقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بالتغول على أهلنا في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2023 - 08:22
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وزارة الصحة الفلسطينية : 4 شهداء و13 اصابة جراء عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم جنين
اشتباكات مسلحة مستمرة مع قوات الاحتلال في جنين وطائرات الاحتلال تواصل استهدافها لمواقع في المدينة
مصادر عبرية : اقتحام جنين قد يستمر يوم او يومين والاحتلال مستعد لإحتمال اطلاق صواريخ من غزة
اعلام العدو : نشر بطاريات القبة الحديدية تحسبا لأي قصف صاروخي ردا على عملية جنين
اعلام العدو : القوات التي تشارك في اجتياح جنين " لواء الكومندوز ، لواء المظليين ، وحدات المستعربين ، قوات اليمام
سرايا القدس كتيبة جنين تستهدف اليات الاحتلال في محيط المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات وتحقق اصابات مباشرة
كتائب شهداء الاقصى _ لواء الشهداء : مقاتلينا يخوضونا اشتباكات عنيفة مع الاحتلال على اطراف مخيم جنين
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية : ندعو اهلنا في ارجاء الضفة الى الوقوف الى جانب جنين والدفاع عن اهلها
هنية : الدم الذي يراق على ارض جنين سيحدد طبيعة المرحلة المقبلة في كافة الاتجاهات والمسارات
المسؤول الاعلامي لحركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب : القصف الجوي على جنين يعكس فشل محاولات الاحتلال بإقتحام مخيمها
شهاب : قيادة المقاومة تتابع ما يجري في جنين وما لم يتوقف هذا العدوان فإن خيارات الرد ستكون واسعة وشاملة
الجيش اللبناني يدعو للتحلي بالمسؤولية والحرص على السلم الأهلي وعدم الانجرار وراء الشائعات بما خص حادثة القرنة السوداء
وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم للمنار: الجمهورية الايرانية مستعدة لدعم لبنان في مختلف المجالات عبر الجهات الرسمية
عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان: اللبنانيون لا يملكون ترف الوقت في مسألة انتخاب رئيس للجمهورية
مدينة النبطية تشيع النائب السابق حبيب صادق الذي وافته المنيه عن عمر ناهز 92 عاماً
الجيش اللبناني: 4 طائرات حربية اسرائيلية خرقت الأجواء الساعة 00:20 بتاريخ 2/7/2023 من فوق البحر مقابل جونيه
الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة: تمديد الإضراب وعدم الحضور إلى العمل في الإدارات لغاية نهاية الشهر الحالي
آلاف الحجاج الفلسطينيين عالقون في ظروف صعبة داخل مدينة الحجاج الأردنية منذ فجر السبت وبينهم مرضى وذوي احتياجات خاصة
السفير الإيراني في سوريا يزور قيادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بمكتبها في دمشق
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلح: المقاومة الفلسطينية تقف إلى جانب الجيش السوري ضد العدوان الإسرائيلي
الخارجية الإيرانية: ممارسة التمييز ضد المهاجرين في أوروبا أدى إلى خلق أوضاع غير مناسبة للمواطنين ومنهم في فرنسا
قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني: تم توجيه 6 صفعات الى الاميركيين في الخليج وتدمير العديد من معداتهم العسكرية
وزير الخارجية الأردني يزور دمشق الاثنين لبحث الجهود العربية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية ونتائج اجتماعي عمان والرياض
رئيس الحكومة العراقية يبحث مع السفير السوري في بغداد العلاقات الثنائية وتأكيد على أهمية الانطلاق نحو تعاون مثمر
مستشار الأمن القومي العراقي يناقش مع الممثلة الأممية جينين بلاسخارت دعم المجتمع الدولي للعراق في مجال مكافحة الإرهاب
تصاعد حدة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خصوصاً في مدينتي الخرطوم وأم درمان
الداخلية الفرنسية تنفي صحة للتقارير المنسوبة إلى الشرطة بشأن تقييد الوصول إلى الإنترنت في البلاد بسبب التظاهرات
المستشار الألماني: لا نزود كييف بأسلحة بعيدة المدى ولا نريد استخدام الأسلحة التي نوردها لها لاستهداف الأراضي الروسية
نائبة وزير الدفاع الأوكراني: القوات الروسية تتقدم في عدة جبهات شرق البلاد في دونيتسك ولوغانسك وخاركيف
نائب وزير خارجية بيلاروس: العلاقات مع دول الغرب في أدنى مستوى منذ حصولنا على الاستقلال ومنفتحون على أي حوار متكافئ
الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية: نحن في حالة انعقاد دائم لمتابعة العدوان والمقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بالتغول على أهلنا في جنين
منذ 1 ساعة
3 July، 2023
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