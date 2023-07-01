التحكم المروري: حركة السير كثيفة على اوتوستراد الجية باتجاه بيروت بسبب حادث مروري ، وتصادم سيارتين على طريق عام ضهر البيدر باتجاه بيروت – الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2023 - 16:28
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قاضية فرنسية توجه تهم فساد مالي لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويك في إطار التحقيقات حول ثروته في أوروبا
النائب محمد رعد: من لا يعجبه مرشحنا فليأتي بمرشحه لنتناقش أما التطبيل والتزمير في الإعلام فهو كمن يحارب طواحين الهواء
النائب رعد: الرهان على تدخل قوى دولية لتضغط علينا للتخلي عن مرشح لمصلحة مرشح لسنا مقتنعين به لن يجدي نفعًا
النائب رعد للعدو الصهيوني: "ما بدّك حرب سكوت وتضبضب" فلست قادرًا على إزالة خيمتين لأن هناك مقاومة في هذا البلد
النائب حسين الحاج حسن: نتائج جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة تدل على أن طريق الوصول إلى رئيس للجمهورية هو الحوار
النائب هاني قبيسي: نرفض التقسيم والانعزال والانقسام بين اللبنانيين ونصر على لغة الحوار في انتخاب رئيس الجمهورية
الحزب الديمقراطي اللبناني في ذكرى تاسيسيه: الحوار الجاد والصريح هو السبيل الوحيد لانقاذ البلد وانتخاب رئيس
مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الأب عبدو أبو كسم ادان إحراق نسخة من القرآن: هذا العمل يخرج عن اطار الحريات العامة
البطريرك يوسف العبسي برسالة تهنئة بعيد الأضحى الى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى:نرفض كل شكل الاستفزاز الديني
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: عملنا ونعمل على تشكيل كتائب في الضفة وتسليحها حسب قدراتنا العسكرية
وسائل إعلام عراقية: وزير الخارجية العراقي يدعو السويد إلى تسليم حارق القرآن للحكومة العراقية لمحاكمته
سفارة الفاتيكان في العراق: ندين بشدة العمل المخزي وفعل الازدراء الذي ارتكب في ستوكهولم وأساء للمسلمين في العراق وخارجه
الاتحاد الأوروبي يرفض حرق القرآن الكريم: هذا العمل لا يعكس رأينا وهو مظهر عنصري لا مكان له في أوروبا
تواصل الاحتجاجات وأعمال الشغب في مدن فرنسية عدة إثر مقتل شاب من أصول جزائرية برصاص الشرطة قبل أيام
وزارة الداخلية الفرنسية: إصابة 79 شرطيًا ليلا واعتقال 1300 شخص منذ بدء الاحتجاجات وأعمال الشغب في البلاد
الجيش السوداني يستهدف بالمدفعية تجمعات لقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم
الدفاع الروسية: ضربة بأسلحة بحرية وبرية عالية الدقة على أهداف أوكرانية وصدت 15 محاولة هجوم خلال يوم واحد في دونيتسك
الجيش الروسي: إحباط محاولة تقدم للقوات الأوكرانية قرب باخموت وتكبيدها خسائر كبيرة
الخارجية الروسية: وضع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا يدعو للتفاؤل والسباق النووي غير المنضبط سيكون كارثيًّا
رئيس الوزراء الإسباني لدى وصوله إلى كييف: سنواصل تقديم الدعم للشعب الأوكراني حتى يعود السلام إلى أوروبا
مقتل 48 شخصًا على الأقل وإصابة 30 آخرين في حادث مروري غرب كينيا
التحكم المروري: حركة السير كثيفة على اوتوستراد الجية باتجاه بيروت بسبب حادث مروري ، وتصادم سيارتين على طريق عام ضهر البيدر باتجاه بيروت – الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة
منذ 2 ساعة
1 July، 2023
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