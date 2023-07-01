التحكم المروري في لبنان: قتيلان و7 جرحى في 8 حوادث خلال الـ24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2023 - 11:10
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مقاومون فلسطينيون يحرقون نقطة عسكرية تابعة للعدو الصهيوني في بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات العدو في حي المدارس في بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة
قاضية فرنسية توجه تهم فساد مالي لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويك في إطار التحقيقات حول ثروته في أوروبا
النائب حسين الحاج حسن: نتائج جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة تدل على أن طريق الوصول إلى رئيس للجمهورية هو الحوار
القوات المسلحة اليمنية: في حال لم يستجب العدو لمطالب شعبنا المحقة بإنهاء العدوان والحصار فنحن جاهزون للمواجهة
القوات المسلحة اليمنية: نحن نعد العدة وفي أتم الجاهزية لتنفيذ توجيهات القيادة وللقيام بعمليات بحرية أو برية
إيران تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لدراسة الرد على حرق القرآن الكريم في السويد
قوات الدعم السريع في السودان تعلن الاستيلاء على 5 مركبات عسكرية للجيش واعتقال عدد من الجنود بينهم جرحى
تواصل الاحتجاجات وأعمال الشغب في مدن فرنسية عدة إثر مقتل شاب من أصول جزائرية برصاص الشرطة قبل أيام
وزارة الداخلية الفرنسية: إصابة 79 شرطيًا وتوقيف 994 شخصًا خلال الليلة الرابعة من أعمال الشغب في البلاد
الحكومة الفرنسية تطلب من جميع وزرائها عدم مغادرة العاصمة باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع
ألمانيا تعلن أن قواتها ستغادر مالي بشكل عاجل بعد قرار مجلس الأمن بوقف عمل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فيها
صندوق النقد الدولي يوافق على برنامج مساعدات لبوركينا فاسو بقيمة 305 ملايين دولار
مقتل شخصين في إطلاق نار في أحد المطارات في مولدافيا واعتقال المنفذ
الشرطة الهندية: مقتل 25 شخصًا على الأقل وإصابة 8 جراء اشتعال النيران في حافلة للركاب في ولاية ماهاراشترا وسط البلاد
التحكم المروري في لبنان: قتيلان و7 جرحى في 8 حوادث خلال الـ24 ساعة
منذ 3 ساعة
1 July، 2023
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