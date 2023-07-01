التحكم المروري في لبنان: قتيلان و7 جرحى في 8 حوادث خلال الـ24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2023 - 11:10

التحكم المروري في لبنان: قتيلان و7 جرحى في 8 حوادث خلال الـ24 ساعة

منذ 3 ساعة 1 July، 2023
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