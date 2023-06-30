رئيسة الوزراء الفرنسية: كل الاحتمالات مطروحة لإعادة النظام في فرنسا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2023 - 14:12

رئيسة الوزراء الفرنسية: كل الاحتمالات مطروحة لإعادة النظام في فرنسا

منذ 25 mins 30 June، 2023
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