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June 29 2023 - 20:28

قوى الأمن تعمم صورة مفقودة

منذ 55 mins 29 June، 2023
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لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر: خديجة عبد الحميد الإبراهيم (مواليد عام 2009، سورية) التي غادرت بتاريخ 27/06/2023 منزل ذويها الكائن في بلدة تلحميرة- عكار ولم تعد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر العبودية في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 06815264 ، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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