الحكومة الفرنسية تقرر نشر 40 ألف شرطي في أرجاء البلاد لمواجهة اعمال عنف محتملة مرتبطة بالاحتجاجات على مقتل فتى برصاص شرطي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2023 - 20:30

الحكومة الفرنسية تقرر نشر 40 ألف شرطي في أرجاء البلاد لمواجهة اعمال عنف محتملة مرتبطة بالاحتجاجات على مقتل فتى برصاص شرطي

منذ 3 ساعة 29 June، 2023
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