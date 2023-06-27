بالفيديو | المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنات جنين بصاروخين أطلقا من الضفة الغربية

فاجأت المقاومة الفلسطينية في جنين الاحتلال باطلاق صاروخين باتجاه مستوطناته. وفي شريط مسجل تبنت كتيبةُ العياش العملية وكشفت ان الصاروخينِ المستخدمين هما من طراز قسام واحد.

وقالت الكتيبة في بيانها: “ما الفكرة إلا بتجربة، والتجربة أكبر برهان لصواريخ القسام في غزة والتي باتت تغطي كافة أرجاء فلسطين المحتلة من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها”، وتابعت: “ستدوي قريباً صافرات الإنذار معلنةً البداية من الضفة الغربية لتسجل مرحلة جديدة من مراحل التطور والاشتباك مع المحتل”. وأردفت “تل أبيب ليست ببعيدة وستكون على مد بصر المجاهدين”.

وقال اعلامُ العدو اِنَ استهداف غلاف جنين يَعني انَ على الجيشِ الاسرائيلي التعاملَ معَ تهديدٍ فلسطيني اضافيٍّ بعدَ هذا اليوم. كما اشار معلقون صهاينةٌ الى أنَ اطلاقَ الصواريخِ من جنين يعد مؤشرا خطيرا جدا. وأشار الجيش إلى أن قواته انتشرت في مكان إطلاق الصاروخ، وتجري عمليات تمشيط للمنطقة، وتقوم بالتحقيق في الحادث الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.

وفي عام 1996 اغتال الجيش الصهيوني القائد العسكري لكتائب القسام في الضفة الغربية، يحيى عياش، المتهم بالمسؤولية عن عدة عمليات تفجير استهدفت الكيان الصهيوني.

وتلك هي المرة الثانية التي تعلن فيها المقاومة محاولة إطلاق صواريخ من الضفة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، حيث اقتصر الإطلاق على قطاع غزة. وفي 24 مايو/ أيار قالت قناة “كان” العبرية إن الجيش عثر بقرية نزلة عيسى قرب جنين على قاذفة استخدمت بإطلاق صاروخ بدائي الصنع تجاه مستوطنة “شاكيد”.

المصدر: مواقع