بالصور | مناورة عسكرية للجيش اليمني في الجوف تحت شعار “وإن عدتم عدنا” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2023 - 01:58

بالصور | مناورة عسكرية للجيش اليمني في الجوف تحت شعار “وإن عدتم عدنا”

منذ 3 ساعة 26 June، 2023
مناورة الجيش اليمني - وان عدتم عدنا (5)
اليمن - عربي وإقليمي

نفذت قواتُ الدعمِ والإسناد لدى صنعاء مناورةً عسكريةً في محافظةِ الجوف شاركت فيها مختلفُ الوحداتِ القتاليةِ للتأكيدِ على الجاهزيةِ العاليةِ لمواجهةِ قُوى التحالف السعودي بحضورِ وزيرِ الدفاعِ وقياداتٍ عسكرية.

مناورة الجيش اليمني - وان عدتم عدنا (1)

وشارك في المناورة ثلاثة آلاف جندي وبكل أقسامِ العمليات، من القناصةِ والمدفعيةِ ووحدةِ ضدّ الدروع والطيرانِ المسيّرِ والالياتِ والصاروخيةِ القصيرةِ المدى.

مناورة الجيش اليمني - وان عدتم عدنا (2)

الطيرانُ المروحيُّ شاركَ في المناورةِ التي نُفذت في مساحةٍ كبيرةٍ وبيئة ٍجبلية ٍوقيعان، وهدفُها إيصالُ رسالةٍ لقُوى التحالف أنَّ القواتِ المسلحةَ ومن ضمنِهم قواتُ الدعمِ والإسناد في أتمِّ الجهوزيةِ لخوض ِأيِّ معارك قادمة.

مناورة الجيش اليمني - وان عدتم عدنا (3)

قائدُ قواتِ الدعمِ والإسنادِ اللواءُ قاسم الحمران طمأنَ الشعبَ اليمنيَّ أنَّ قواتِه المسلحةَ في جهوزيةٍ عاليةٍ تعملُ في الليلِ والنهار لمواجهةِ كلِّ مؤامراتِ الأعداء. وتأتي المناورةُ في سياقِ التأهيلِ والإعدادِ المتواصل ِللقواتِ المسلحة اليمنية.

مناورة الجيش اليمني - وان عدتم عدنا (4)

المصدر: موقع المنار

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