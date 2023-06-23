إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في سلوان بالقدس بسبب هجوم المستوطنين على الحي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 23 2023 - 01:26

إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في سلوان بالقدس بسبب هجوم المستوطنين على الحي

منذ 3 ساعة 22 June، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة