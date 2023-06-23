اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2023 - 01:24

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة

منذ 3 ساعة 22 June، 2023
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