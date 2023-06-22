توقيف معمل لتعبئة المياه في صور ومحضر ضبط بحق ملحمة في المروانية لمخالفتهما الشروط الصحية

واصل مندوبو مصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي، اليوم، جولاتهم الرقابية، لا سيما على معامل تعبئة المياه للتثبت من اتباعها الشروط الصحية اللازمة في المياه التي تقدمها للمواطنين حفاظا على صحتهم.

وفي هذا الإطار، سطر فريق من مفتشي المصلحة محضري ضبط، الاول في حق معمل لتعبئة المياه في مدينة صور وتوقيفه عن العمل لحين اجراء التصليحات اللازمة، والثاني في حق ملحمة في بلدة المروانية لعدم مراعاة شروط النظافة والقواعد العامة لصحة الغذاء.

من جهة اخرى، تم سحب عينات من ثلاثة معامل في المروانية، بالاضافة الى متابعة نتائج العينات مع المعامل التي قامت بتصحيح الخلل لديها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام