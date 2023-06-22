مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الخميس 22-6-2023 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 22 2023 - 22:30

مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الخميس 22-6-2023

منذ 3 ساعة 22 June، 2023
اخبار - مقدمة النشرة
تقارير مصورة - لبنان

مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الخميس 22-6-2023.

 

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة