سرايا القدس – كتيبة جنين تزف ثلة من أبطالها الذين ارتقوا في جريمة اغتيال جبانة نفذتها طائرة مسيرة لجيش الاحتلال، والشهداء هم: صهيب عدنان الغول، ومحمد بشار عويس وأشرف مراد السعدي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2023 - 02:56

سرايا القدس – كتيبة جنين تزف ثلة من أبطالها الذين ارتقوا في جريمة اغتيال جبانة نفذتها طائرة مسيرة لجيش الاحتلال، والشهداء هم: صهيب عدنان الغول، ومحمد بشار عويس وأشرف مراد السعدي

منذ 3 ساعة 21 June، 2023
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