سرايا القدس – كتيبة جنين تزف ثلة من أبطالها الذين ارتقوا في جريمة اغتيال جبانة نفذتها طائرة مسيرة لجيش الاحتلال، والشهداء هم: صهيب عدنان الغول، ومحمد بشار عويس وأشرف مراد السعدي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2023 - 02:56
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الامام الخامنئي يستقبل اسماعيل هنية: الاحداث الاخيرة في جنين دليل بارز على دخول الجيل الفلسطيني الجديد ساحة المواجهة
الامام الخامنئي: قيام الشباب الفلسطيني بمحاصرة القوات الصهيونية دليل بارز على ظهور مشهد جديد ومستقبل مشرق وانتصار كامل
الامام الخامنئي: القضية الفلسطينية اهم قضية في العالم الاسلامي وكلما حصل تقدم فيها ستتقدم الامة الاسلامية بموازاتها
الامام الخامنئي: السبب الرئيسي وراء جمود القضية الفلسطينية خلال السنوات الماضية كان عدم مشاركة شباب فلسطين في الساحة
وزارة الصحة الفلسطينية: شهيد و15 اصابة بينها اصابتان بحال الخطر حصيلة عدوان جيش الاحتلال والمستوطنين على ترمسعيا
مراسل المنار: استشهاد الشاب عمر قطين 27 عاما من ترمسعيا بعد اصابته برصاصة في الصدر
المستشار الاعلامي لرئيس حركة حماس طاهر النونو: المقاومة جاهزة للرد على جرائم المستوطنين والاحتلال سيدفع ثمن عدوانه
حركة الجهاد : جرائم المحتل ستزيد من عزيمة شعبنا وبسالة مقاتلينا التي تجلت في كمين جنين وعملية نابلس
حركة المجاهدين: ندعو للانخراط في ميادين المقاومة والتصدي لجرائم العدو الذي عليه ان يعرف ان جرائمه ستكلفه الكثير
أكثر من 300 مستوطن يهاجمون منازل وممتلكات المواطنين في بلدة عوريف جنوب نابلس ويشعلون النار في المدرسة الثانوية بالبلدة
تقرير صادر عن الامين العام للأمم المتحدة: كل المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية غير قانونية
الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان يصل الى بيروت في زيارة تستمر 3 ايام يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين
الموفد الفرنسي جان إيف لودريان يلتقي الرئيس نبيه بري في عين التينة بحضور السفيرة الفرنسية في مستهل زيارته الى لبنان
الرئيس بري بعد لقائه لودريان لأكثر من ساعة في عين التينة: اللقاء كان صريحا وجيدا
معلومات المنار: لودريان سأل عن السبيل للخروج من انسداد الافق والرئيس بري شرح مسار الاشهر الماضية ودعوته للحوار
جلسة للحكومة في السرايا برئاسة ميقاتي واقرار جدول أعمال من 35 بنداً منها الترقيات العسكرية وتثبيت متطوعي الدفاع المدني
الرئيس ميقاتي: نحن لسنا من هواة افتعال المشكلات وما نقوم به هو لصون المؤسسات وخدمة للناس وتسيير الأمور الملحة
الوزير حمية بعد جلسة الحكومة: جمعية "إرادة" تكفلت بتأمين التمويل اللازم لإنارة نفق المطار بالطاقة الشمسية
وزير التربية بعد الجلسة: إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة "البريفيه" للعام الجاري بسبب صعوبات لوجستية لدى القوى الامنية
مواجهات وإصابات في الجولان السوري المحتل بين شرطة العدو والأهالي المحتجين على محاولة مصادرة أراضيهم
سانا: إصابة أكثر من 50 من أبناء الجولان المحتل جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في قرية مسعدة
متظاهرون لبنانيون يحتشدون مقابل مستعمرة المطلة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية تضامنا مع اهلهم في الجولان السوري المحتل
رئيس وزراء العدو يلتقي شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في فلسطين المحتلة الشيخ موفق طريف بحضور رئيس الشاباك الاسرائيلي
اتفاق بين نتنياهو والشيخ طريف على هدنة تقضي بوقف التوربينات والتظاهرات الى ما بعد عيد الاضحى
الخارجية الجزائرية: ندين بشدة اقتحام مقر إقامة سفير الجزائر في الخرطوم وتخريب محتوياته
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "الثالوث النووي" مهم جدا لضمان أمن روسيا
الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات جديدة ضد روسيا تهدف الى تشديد القيود التجارية وتستهدف كيانات تدعم الكرملين
سرايا القدس – كتيبة جنين تزف ثلة من أبطالها الذين ارتقوا في جريمة اغتيال جبانة نفذتها طائرة مسيرة لجيش الاحتلال، والشهداء هم: صهيب عدنان الغول، ومحمد بشار عويس وأشرف مراد السعدي
منذ 3 ساعة
21 June، 2023
الشهيد أشرف مراد السعدي
الشهيد صهيب عدنان الغول
الشهيد محمد بشار عويس
سرايا القدس
كتيبة جنين
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