فلسطين المحتلة : 3 شهداء في عملية اغتيال بواسطة طائرة دون طيار لسيارة قرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2023 - 23:10

فلسطين المحتلة : 3 شهداء في عملية اغتيال بواسطة طائرة دون طيار لسيارة قرب جنين

منذ 42 mins 21 June، 2023
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