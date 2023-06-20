حزب الله: مواجهات الأمس واليوم كشفت عن يقظة المقاومة الفلسطينية وحضورها الدائم للدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2023 - 22:08

حزب الله: مواجهات الأمس واليوم كشفت عن يقظة المقاومة الفلسطينية وحضورها الدائم للدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات

منذ 3 ساعة 20 June، 2023
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