حركة الجهاد الإسلامي : العملية الفدائية البطولية هي في سياق ممارسة الحق المشروع والرد على الاحتلال وتدل على حيوية المقاومة وقدرتها على العمل في كل الظروف – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2023 - 18:46

حركة الجهاد الإسلامي : العملية الفدائية البطولية هي في سياق ممارسة الحق المشروع والرد على الاحتلال وتدل على حيوية المقاومة وقدرتها على العمل في كل الظروف

منذ 1 ساعة 20 June، 2023
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