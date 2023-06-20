مقتل 3 صهاينة واصابة آخرين في عملية اطلاق النار التي نفذها مقاوم فلسطيني قرب مستوطنة عيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2023 - 18:46

مقتل 3 صهاينة واصابة آخرين في عملية اطلاق النار التي نفذها مقاوم فلسطيني قرب مستوطنة عيلي

منذ 2 ساعة 20 June، 2023
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