تجدد الاحتجاجات في الكيان ضد نتنياهو بعد تجميد المحادثات بين المعارضة والحكومة

تظاهر عشرات الآلاف مساء السبت في تل أبيب وعشرات المناطق المحتلة ضد خطة التعديلات القضائية، التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو والأحزاب اليمينية، في أعقاب المستجدات الأخيرة والخلافات التي ظهرت مجددا بين أحزاب المعارضة والائتلاف الحكومي بعد المحادثات التي كانت في ديوان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

وتأتي الاحتجاجات المتواصلة للأسبوع الـ24 على التوالي، بعد أيام من انتخاب عضو الكنيست عن “ييش عتيد”، كارين إلهرار، كمندوبة عن المعارضة في لجنة تعيين القضاة.

ودعا منظمو الاحتجاجات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى إقالة وزير القضاء، ياريف ليفين، معتبرين ان ليفين شن مجددا حربا ضد ما اسموها الديمقراطية الإسرائيلية، وأن تصريحه الأخير يفاقم الأزمة الاقتصادية ويعمق الانقسامات بين الصهاينة.

وقالت إلهرار خلال مشاركتها في مظاهرة برمات هشارون “رغم انتخابي للجنة تعيين القضاة، إلا أنه لغاية الآن لا توجد لجنة، وعلى هذا الأساس لن تكون محادثات من دون لجنة التي هي عبارة عن أداة والهدف هو قضاة مستقلين وغير مرتبطين بأحد”.

وامتدت الاحتجاجات إلى عدة مناطق ومفارق رئيسة بينها رمات هشارون ورحوفوت وكركور وحيفا والقدس وبئر السبع. وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامنا مع الاحتجاجات في تل أبيب وعدة بلدات ومفارق أخرى.

المصدر: مواقع