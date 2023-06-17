بن فرحان: أوجه شكري وتقديري للحكومة والخارجية الايرانية للتسهيلات المقدمة لعودة البعثات الدبلوماسية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2023 - 18:22

بن فرحان: أوجه شكري وتقديري للحكومة والخارجية الايرانية للتسهيلات المقدمة لعودة البعثات الدبلوماسية

منذ 1 ساعة 17 June، 2023
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