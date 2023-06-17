بن فرحان: أوجه شكري وتقديري للحكومة والخارجية الايرانية للتسهيلات المقدمة لعودة البعثات الدبلوماسية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2023 - 18:22
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سرايا القدس - كتيبة جنين:المجاهدون تمكنوا من توجيه ضربات مكثفة بصليات الرصاص والعبوات المتفجرة صوب قوات وآليات الاحتلال
إصابة شاب برصاص الإحتلال خلال المواجهات بين قوات العدو ومواطنين في مدينة جنين
حركة حماس: سعي العدو لتشريع أحكام بالسجن لأطفال فلسطين جريمة
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إلتقى في طهران رئيس مجلس الشورى الإيراني ورئيس مجلس الأمن القومي
النخالة يؤكد على عمق الروابط بين حركة الجهاد الإسلامي والجمهورية الإسلامية
رئيس مجلس الشورى الإيراني: بعد الاتفاقيات التي أبرمت بين أيران والسعودية نأمل تطور العلاقات العربية والإسلامية للأفضل
محمد باقر قاليباف: الاتفاقيات واجب ديني وضرورة استراتيجية وتدفع في اتجاه توسيع هذه العلاقة وزيادة الترابط بين الأمة
الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون منظمة شنغهاي: قبول إيران كعضو كامل في المنظمة سيكون أحد قرارات قمة 4 تموز المقبلة
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يصل إلى إيران في أول زيارة من نوعها منذ أكثر من عقد
وزير الخارجية الإيراني: تحدثت مع نظيري السعودي عن أهمية تشكيل لجنة اقتصادية تنظر في ملفات مختلفة
عبد اللهيان: وفرنا الظروف لافتتاح السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد
وزير الخارجية السعودي: نأمل أن تنعكس عودة العلاقات إيجابيا على المنطقة والعالم الإسلامي والعالم أجمع
بن فرحان: أتطلع للقاء الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي لأنقل دعوة الملك وولي العهد له لزيارة المملكة
نائب وزير الدفاع الأوكراني: نحتاج إلى أسلحة طويلة المدى وعالية الدقة لتحقيق النصر على الروس
الدفاع الروسية: تدمير أحد مراكز صنع القرار للقوات الأوكرانية وصد هجمات للعدو في عدة مناطق
لافروف: دور الأمم المتحدة لم ينفد بل كان سينمو لولا الانتهاكات الغربية
وصول عدد من القادة الأفارقة إلى بطرسبورغ للاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد زيارتهم أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: قرار روسيا بإجراء انتخابات في الأراضي الاوكرانية المحتلة انتهاك للقانون الدولي
صحيفة Parisien الفرنسية: الشرطة الفرنسية اعتقلت ناشطا متطرفا يشتبه في محاولته اغتيال الرئيس ماكرون
الشرطة الأوغندية: 41 قتيلا في هجوم على مدرسة غرب أوغندا
الخارجية المصريّة: نتابع مع السلطات اليونانية غرق مركب يقلّ مصريين وعمليات البحث جارية عن المفقودين
قيادة كوريا الشمالية تعقد اجتماعا لتحديد الاستراتيجية الدبلوماسية والدفاعية للبلاد
بن فرحان: أوجه شكري وتقديري للحكومة والخارجية الايرانية للتسهيلات المقدمة لعودة البعثات الدبلوماسية
منذ 1 ساعة
17 June، 2023
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