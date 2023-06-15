هيئة ادارة السير : بامكان المواطنين حجز مواعيد لمعاملاتهم في الدكوانة الكترونيا اعتبارا من اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2023 - 21:00

هيئة ادارة السير : بامكان المواطنين حجز مواعيد لمعاملاتهم في الدكوانة الكترونيا اعتبارا من اليوم

منذ 3 ساعة 15 June، 2023
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