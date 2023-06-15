هيئة ادارة السير : بامكان المواطنين حجز مواعيد لمعاملاتهم في الدكوانة الكترونيا اعتبارا من اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 15 2023 - 21:00
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
15 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو إلى جلسة تشريعية عامة يوم الإثنين المقبل
اللجان النيابية المشتركة أقرت اقتراحات قوانين لفتح اعتمادات في موازنة 2023 تمهيدا للبت بها في الجلسة التشريعية المقبلة
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: ليس علينا تحمل كرة النار المرسلة من الحكومة وهي مسؤولة عن التقاعس
وزارة المالية اللبنانية: تمّ تحويل المساعدة المؤقتة للعسكريين التي تعادل ثلاثة رواتب عن شهر أيار
وزارة المالية: تمّ تحويل المساعدة المؤقتة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين التي تعادل ستة معاشات عن شهري أيار وحزيران
وزارة المالية: سيتم تحويل المساعدة المؤقتة للعاملين في الإدارة العامة اعتباراً من يوم غد الجمعة
وزير المالية يوسف الخليل يلتقي وفدا اقتصاديا أوروبيا: الأزمة في لبنان سرّعت في تبني الطاقة البديلة
متظاهرون يحطمون واجهات زجاجيّة لعدد من المصارف في سن الفيل ويحرقون الاطارات أمامها احتجاجاً على احتجاز ودائعهم
هيئة إدارة السير: حجز مواعيد للمعاملات في الدكوانة بدأ عبر الموقع www.tmo.gov.lb اعتبارا من الخميس
إدارة السير: مراكز المصلحة في المناطق تستقبل المعاملات كافة بإستثناء نقل الملكية والأنقاض الثلاثاء والأربعاء والخميس
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يصل إلى العراق في زيارة رسمية
رئيس الوزراء العراقي بعد لقائه أمير قطر: بحثنا الفرص الاقتصادية المتاحة في العراق وتناولنا التعاون الأمني والمعلوماتي
محمد شياع السوداني: الدول العربية قادرة على إنشاء تكتل اقتصادي ناجح يعود بالنفع على كل المنطقة
أمير قطر: وقعنا اتفاقيات وإعلان نوايا مشترك وسنواصل دعمنا للعراق وشعبه وأكدنا على ضرورة تغليب لغة الحوار في المنطقة
وزير النقل المصري: وقعنا بروتوكول تعاون لتنفيذ خط التجارة العربي لنقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج إلى منطقة العقبة
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون وقعا اتفاقيات في موسكو لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
الكرملين: روسيا والجزائر يعتزمان تعزيز تعاونهما على المستوى العسكري ونقل التكنولوجيا وتنفيذ مناورات وتمارين مشتركة
الخارجية الروسية: روسيا ملتزمة بمبدأ عدم السماح بحدوث حرب نووية واستخدام الأسلحة النووية هو لأهداف دفاعية حصرا
وزير الحرب الأميركي لويد أوستن: سنعمل على ضمان حصول أوكرانيا على الأسلحة اللازمة وسنواصل دعمها للنهاية
خفر السواحل اليوناني: مقتل 79 شخصاً وفقدان المئات جراء غرق زورق كبير للمهاجرين قبالة سواحل اليونان
الدفاع اليابانية: صاروخان بالستيان اطلقتهما كوريا الشمالية سقطا في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة لليابان
السلطات في باكستان والهند تجليان أكثر من 150 ألف شخص مع اقتراب إعصار بيبارجوي من المناطق الساحلية في البلدين
البنك المركزي الأوروبي يرفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في إطار مكافحة التضخم في منطقة اليورو
هيئة ادارة السير : بامكان المواطنين حجز مواعيد لمعاملاتهم في الدكوانة الكترونيا اعتبارا من اليوم
منذ 3 ساعة
15 June، 2023
التعليقات
ذات صلة
ماذا بعد سقوط الرهان على ترشيح أزعور؟؟
تقرير مصور | الملف الرئاسي الى مرحلة جديدة بعد جلسة الاربعاء
مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الخميس 15-6-2023
رئيس استخبارات كييف يخضع للعلاج في برلين بعد ضربة روسية استهدفت مقرّه
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}