وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية واصلت محاولاتها لتنفيذ عمليات هجومية على محوري زابوروجيا وجنوب دونيتسك – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2023 - 15:24

وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية واصلت محاولاتها لتنفيذ عمليات هجومية على محوري زابوروجيا وجنوب دونيتسك

منذ 1 ساعة 15 June، 2023
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