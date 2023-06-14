النائب حسن فضل الله: مرشحنا يحمل مشروعاً سياسياً واضحاً وهو قادر على طمأنة كل اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2023 - 10:44

النائب حسن فضل الله: مرشحنا يحمل مشروعاً سياسياً واضحاً وهو قادر على طمأنة كل اللبنانيين

منذ 24 mins 14 June، 2023
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