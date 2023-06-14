اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان ينفذ لقاءً تضامنياً مع المزارع البطل اسماعيل ناصر

نظّم اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان يوم أمس الثلاثاء لقاءً تضامنياَ مع المزارعين في بلدة كفرشوبا و مع المزارع البطل اسماعيل ناصر الذي تصدّى لجرافة الاحتلال التي حاولت الاعتداء على اراضي المزارعين في كفرشوبا مطلع الشهر الجاري، شارك فيه ممثلون عن المكاتب العمالية والزراعية لحزب الله وحركة امل وتيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث العربي الاشتراكي ورابطة الشغيلة ، ورؤساء اتحادات ونقابات وتعاونيات زراعية ، من الجنوب و البقاع وبعلبك الهرمل وبيروت وجبل لبنان والشمال، واكدوا بحضورهم وبمشاركتهم على اعتزازهم وافتخارهم بالموقف الوطني والشجاع لاهالي وابناء بلدة كفرشوبا والعرقوب،ووقوفهم معهم في تصديهم ومقاومتهم البطولية لمحاولات العدو الاسرائيلي الاعتداء على أرضهم وتدنيس ترابها وتجريفها .

اعضاء اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان برئاسة رئيس اتحاد نقابات المزارعين في لبنان “انماء ” الشيخ جهاد بلوق، زار بداية بلدية كفرشوبا، والتقى رئيسها والمخاتير، واعضاء من المجلس الاختياري ، وانتقل الوفد بعدها الى مقربة من بركة بعثائيل، المكان الذي تصدى فيه الاهالي، والمزارع المقاوم عباس ناصر للجرافة الاسرائيلية ، وكانت كلمات لأعضاء اللقاء الوطني للهيئات الزراعية، اضافة الى كلمة لرئيس بلدية كفرشوبا، اكدت جميعها على توجيه التحيات الى الجيش اللبناني والى اهالي كفرشوبا والى المقاومة ، واكدت على التضامن،والوقوف معاً جيشاً وشعباً ومقاومة، في وجه غطرسة العدو الاسرائيلي، وعدوانه حتى التحرير الكامل لاراضي كفرشوبا وشبعا والغجر، وكل حبة تراب لبنانية ما زالت تحت عين المقاومة، وعلى مرمى سلاحها على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية .

كلمة المكتب الزراعي لتيار المردة القاها السيد عادل عويس فوجه ” تحية من زغرتا الى اهلنا في كفرشوبا ومنطقة العرقوب وابطال الجيش اللبناني ، واللقاء الوطني للهيئات الزراعية في الشمال ومزارعو المردة يحيون المزارع البطل اسماعيل ناصر” وقال نعلن تضامننا مع جميع المزارعين المقاومين ان كانوا في كفرشوبا والعرقوب، أو الموجودين على طول الشريط الحدودي، وكلنا ايمان بأن المقاومة انجبت ابطالا مستعدين للاستعداد في اي لحظة دفاعا عن هذه الارض المقدسة ، لا بد انها منتصرة ، إننا اصحاب حق والعدو الى مزبلة التاريخ ، ولفت عويس الى أن ” من ارتكب مجزرة اهدن هم نفسهم اليوم يقفون وراء التسويق لافكار التقسيم والفدرالية.وقال : التعددية هي ميزة لبنان لكنهم مع الاسف حولوها لنقمة كما حولوا الوفاق الى تعطيل والايمان الى تعصّب .

وتحدث وهيب ماضي رئيس تعاونية ميمس الزراعية باسم الجمعيات التعاونية وباسم مزارعي الزيتون في لبنان فخاطب الاسرائيليين قائلا : ” أن احتلالكم اللئيم الذي ارتكب اسوأ الجرائم بحق الانسان والارض لن يمر دون عقاب ، وأن كيانكم اصبح كالباحث عن حتفه بظلمه ” وقال ” ان كل مزارع في لبنان هو مشروع فداء واستشهاد حتى تحرير ترابنا الطاهر من غدركم ومكركم واحتلالكم ” وحيا ماضي المزارع الصادق بانتمائه لأرضه اسماعيل ناصر” .

كلمة اتحاد الفلاحين في لبنان القاها محمد الفرو ، فتوجه بالتحية الى اهالي بلدة كفرشوبا ومنطقة العرقوب الذين يواجهون العدو الاسرائيلي منذ سنوات بصدورهم وبارادتهم الحية الطيبة،وتوجه بالتحية الى الجيش اللبناني البطل الذي يقف عنيداً في وجه العدو ، وحيّا البطل المقاوم اسماعيل ناصر الذي لم يهب الموت في مواجهته لآلة العدوان الاسرائيلي على أرضه .

كلمة نقابة العمال الزراعيين في لبنان ألقاها حسن عباس ، فقال ” جئنا الى الجنوب المقاوم بما تمثل نقابة العمال الزراعيين في كل محافظات لبنان عكار والجبل و البقاع والجنوب نحمل تحيات الاعتزاز والافتحار لبواسل وابطال الجيش اللبناني والى المزارع البطل المقاوم اسماعيل ناصر والى أهلنا في كفرشوبا والعرقوب على وقفتهم الشجاعة بوجه آلة القتل الصهيونية ” ، واضاف ” أن أراضي المزارعين في كفرشوبا وشبعا هي ارض كل لبنان وتحريرها واجب وطني على كل اللبنانين “، ان هذه المعادلة الجديدة التي يختبيء فيها جنود الاحتلال وراء الجدران مذعورين مرعوبين هي بفضل تضحيات شهداء المقاومة وصمود وتضحيات اهلنا الشرفاء التي صنعت الانتصارات وارست المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة وأن زمن الهزائم قد ولى وجاء عصر الانتصارات .

كلمة المكتب العمالي لحركة أمل القاها بسام أمهز ، فوجه التحية لكفرشوبا المقاومة التي اثبتت انها في صلب المقاومة وفي صلب المواجهة والخط الامامي وبوابة فلسطين تحية الى ابناء الجنوب تحية الى شباب المقاومة التي زرعت أجسادها واتى القطار واتى التحرير تحية للذي زرع جسده في تراب تلال كفر شوبا ليبين للعالم كله انه وان لم يمتلك اسلحة ذكية فهو امتلك إقدام ذكي وروحاً ذكية واجهت الة الغطرسة الصهيونية البغيضة .

واختتم اللقاء التضامني بكلمة رئيس اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان جهاد بلوق ، فوجه التحية الطيبة لأهلنا الأحرار والأشراف الذين تصدوا للمطامع والاعتداءات الصهيونية منذ أن زرع هذا الكيان الغاصب في قلب أمتنا ، واعتبر أن مشهد التحدي البطولي الأخير لأبناء كفرشوبا والعرقوب الاشراف بوجه الصهيوني المحتل واللئيم يختصر صورة الحاضر والمستقبل لأمتنا ؛ الحاضر المملوء عنفواناً وإباءً وتضحية يمنع المحتل الغاصب من تحقيق أهدافه وأطماعه العدوانية ببركه وفضل شعبنا وارادته الجبارة مستنداً على جيش وطني ومقاومة أثبت أن زمن الهزائم قد ولّى وجاء زمن الانتصارات وصورة المستقبل اليقيني أن هذا الكيان الصهيوني الغاصب و اللقيط سيكون حتماً إلى زوال .

ودعا بلوق ” الحكومة اللبنانية لأن تُولي هذه المناطق الحدودية المقاومة والصابرة والتي تدفع بصدورها العارية وقبضاتها الأذى والعدوان عن وطننا ، وأن توليها العناية الفائقة وأن تكون حاضرة ميدانياً لمعالجة المشاكل وبلسمة الجراح وهذا اقل الواجب” ، مطالباً احرار العالم يرفع الصوت وفضح الاجرام الصهيوني الارهابي ” ، وأدان ” الصمت المريب والمتواطئ مع العدو وخصوصا من الأقربين في الوطن وفي عالمنا العربي والاسلامي ومن قبل المنظمات الدولية ، واعتبر أن سجل الشرف لا يليق به أن تدون فيه إلا اسماء الشرفاء امثال ابناء هذه المنطقة المقاومة والصابرة ، واما السائرون في ركب المشروع الاميركي الصهيوني فالى مزابل التاريخ ” .

وختم بلوق مخاطبا كل المرابطين على حدود الوطن خصوصا المزارعين المزروعين في هذه الأرض الطاهرة بانه ” لم يكن غريباً عليكم هذه الوقفة الأبية والشجاعة التي رفعت رؤوسنا عالياً وذكرت العالم أجمع أن لبنان لن يقبل أي تنازل عن ذرة تراب من أرضه مهما بلغ التهويل والارهاب الصهيوني الذي اعتاد على أن يستبيح الارض والعرض والمقدسات حتى قيّد الله له هذه المقاومة المباركة التي خرجت من قلب الشعب مدعومة بالثلاثية الذهبية جيش وشعب ومقاومة فأذلت الاحتلال ومرّغت أنفه وأجبرته على الاندحار والخروج مهزوماً من لبنان يائساً محبطاً من إمكانية البقاء في ارض فلسطين” .

المصدر: بريد الموقع