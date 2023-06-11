التحكم المروري: 7 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق المريجات باتجاه شتورا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2023 - 12:36
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نائب الأمين العام لحزب الله: كتلة الوفاء للمقاومة ستشارك الأربعاء في جلسة انتخاب الرئيس وستصوت للوزير سليمان فرنجية
الشيخ نعيم قاسم: لقد اختاروا مرشحًا سموه مرشح التقاطعات وهذا يعني أنه مرشح اللحظة المؤقتة وليس مرشح البرنامج والصفات
الشيخ قاسم: الرئاسة ليست لتصفية الحسابات والاستقواء بل للإنقاذ وقد اخترنا المواصفات ولم نقبل المواجهة والنكد والاستئثار
النائب محمد رعد: ندعو الأفرقاء السياسيين في لبنان إلى عدم التلهي بطروحات تقسيمية لا أمل بتحقيقها ولا موجب لها
النائب حسين الحاج حسن: التقاطع على شخص لغايات سياسية يؤدي إلى مزيد من الاستعصاء الرئاسي
النائب علي فياض من كفرشوبا: المقاومة حاضرة في إطار قواعد الردع التي فرضتها وكرستها لحماية أمن وسيادة لبنان
الشيخ أحمد قبلان: معركة رئاسة الجمهورية سيادية ووطنية بامتياز ورئيس بختم أميركي ممنوع والتضحية من أجل لبنان لا حدود لها
مقاومون فلسطينيون يطلقون النار تجاه حاجز لجيش العدو قرب مستوطنة شافي شمرون غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة
قوات العدو تقتحم بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة وتعتقل 3 فلسطينيين
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% هو إجراء استراتيجي هدفه رفع الحظر الأميركي عن البلاد
تجدّد الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم بعد ساعات من انتهاء الهدنة الإنسانية
الدفاع التركية تعلن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار وقع في مصنع للصواريخ والمتفجرات على أطراف العاصمة أنقرة
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يقلد وسام النجمة الذهبية لعدد من العسكريين المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا
المستشار الألماني أولاف شولتس يعلن عزمه على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الجيش الباكستاني: مقتل 3 من جنودنا و3 مسلحين في اشتباكات في منطقة ميران شاه في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد
الخارجية الصينية: استدعاء سفير كوريا الجنوبية احتجاجًا على انتقادات وجهتها سيول لسفيرنا لديها
وزارة الدفاع اليابانية: إبقاء دفاعاتنا في حالة تأهب بعد انتهاء مهلة حددتها كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي
تعليق مهام حاكم المصرف المركزي النيجيري وتوقيفه في إطار تحقيق حول أدائه وإصلاحات مخطط لها في القطاع المالي
قتيل و3 جرحى في إطلاق نار جنوب العاصمة السويدية ستوكهولم والشرطة تلقي القبض على المنفذَيْن
مقتل شخص وإجلاء الآلاف جراء أمطار غزيرة مستمرة منذ أيام وسط كوبا وشرقها
فرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماد حرائق تجددت الجمعة غرب كندا وتحذيرات من استمرارها طوال فصل الصيف
التحكم المروري: 7 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق المريجات باتجاه شتورا
منذ 4 ساعة
11 June، 2023
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