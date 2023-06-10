اتحاد العطاء في لبنان: تخفيض التعرفة الكهربائية مقبول ونناشد المسؤولين وضع حد للإنهيار

قال اتحاد العطاء لنقابات التجارة في لبنان إن تخفيض التعرفة الكهربائية بنسبة ٢٥% لأمر مقبول ولو جاء بعد الارتفاع الجنوني الذي قررته الحكومة.

وناشد الإتحاد رئيس الحكومة والسادة الوزراء والنواب وكافة المعنيين المبادرة الى تقديم حلول وتخفيضات للتعرفة الكهربائية من رسوم وشطور، والتي تتخطى كل امكانيات المواطنين من تجار وصغار كسبة ومتضررين من سياسات همايونية وتقف عائقاً كبيراً أمام مواصلة مصالحهم اذ تضع عبئاً مادياً كبيراً على الانتاج والتسويق وترفع من تكلفته ليصبح سلعة تفوق بثمنها قدرة المواطن الشرائية وتجعل البضائع المستوردة في منافسة مع المنتجات والصناعات الوطنية مما يضع أصحاب المصانع والشركات الانتاجية وحتى المؤسسات الصغيرة امام عجز مالي كبير.

هذا فضلا عن أن ساعات التغذية قليلة جداً مما يضطرهم الى تأمين البديل من إشتراكات أو المولدات الباهظة التكلفة والطاقة البديلة.

وناشد اتحاد العطاء لنقابات التجارة في لبنان المسؤولين في هذا البلد بوضع حد للانهيار الاقتصادي ووضع سياسات انقاذية رأفة بما تبقى في هذا الوطن من إمكانيات.

المصدر: بريد الموقع