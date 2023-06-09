نصائح مهمة قبل شراء هاتف مستعمل

يلجأ العديد من الناس إلى شراء الهواتف المستعملة، لأسباب عديدة، منها سعرها المنخفض بالمقارنة مع الهواتف الجديدة، أو هناك من يريد شراء بعض الهواتف القديمة بغرض تجميعها، في حال كنتَ تريد شراء هذه الهواتف من أجل الاستخدام اليومي، فهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها؛ لكي لا يتم خداعك.

قبل الإقدام على شراء الهواتف المستعملة، هذه نصائح يجب وضعها في الاعتبار، حسب خبراء التكنولوجيا:

الهواتف المستعملة وسياسة الاسترجاع

تعد الهواتف المستخدمة من الخيارات التي من الممكن أن توفر من خلالها نسبة من المال، لكن قد تواجه العديد من الأسباب التي قد تدفعك إلى إرجاعها بسبب عدم عملها كما هو مطلوب، إذ من الممكن أن تكتشف عدم عمل بعض الميزات المهمة التي لم تكن تعرفها أو أخفاها صاحب الهاتف عنك.

لهذا السبب يجب أن تمنحك سياسة الاسترجاع ما لا يقل عن أسبوعين لإعادتها، في حال عدم تبليغ البائع عن ذلك، فمن الأفضل البحث عن شخص آخر يوفر هذه الخدمة.

هذه الميزة تمنحك إمكانية التأكد مما إذا كان الهاتف سليماً، سواء في البرمجة الداخلية أو في القطع الداخلية من البطارية وغيرها، وأنه لم يتم تعديلها للبيع فقط.

التأكد من حالة الهاتف

يلجأ باعة الهواتف المستعملة إلى إصلاحها في بعض الأحيان؛ لكي تصبح أفضل عند البيع، هذه الخطوة قد تكون غير جيدة لجودة الهاتف، على سبيل المثال، فقوة البطارية الأصلية أفضل من البطارية البديلة، ونفس الشيء بالنسبة للشاشة وغيرها من قطع الهاتف.

في حال عدم معرفة ما إذا كان الهاتف تم تعديله أم لا، يمكن أن تسأل صاحب الهاتف، أو عرضه على خبراء في هذا المجال، أما في حال شككت في الموضوع فينصح الخبراء بتجنب شرائه والبحث عن هاتف آخر.

قابلية التحديث إلى الإصدار الأخير

حسب موقع “bankmycell” الأمريكي، تصدر جوجل إصداراً جديداً من نظام التشغيل Android الخاص بها كل عام، أو نحو ذلك، ولكنها تترك الأمر للمصنعين لتطبيقه في هواتفهم، وكقاعدة عامة، يميل مصنّعو الهواتف إلى تحديث أجهزتهم المحمولة لمدة عامين على الأكثر بأحدث إصدار من Android، فإذا كنت مهتماً بمواكبة تحديثات Android، فابحث عن الهاتف الذي تهتم به لمعرفة المدة التي تخطط الشركة المصنّعة لدعمها.

أما بخصوص هواتف أبل، فالأمر غير مختلف كثيراً، فيقوم نظام التشغيل IOS على إصدار التحديثات الجديدة كل سنة في أقصى الحدود، ومثل هواتف نظام التشغيل أندرويد تقوم هذه الشركة بمنع التحديثات على بعض الهواتف القديمة؛ لهذا يجب التأكد من ذلك قبل الإقدام على شراء الهاتف.

تأكّد من أن الهاتف سيعمل مع مشغّل شبكة الجوال

في حال كنت تريد استخدام هذا الهاتف من أجل الاتصال، فمن الأفضل التأكد من خط الاتصال الذي يعمل به هذا الهاتف، فيجب أن يعمل هاتف GSM “النظام العالمي للهواتف المحمولة” غير المؤمّن مع هواتف AT&T و T-Mobile وCDMA “الوصول المتعدد بتقسيم الكود”، وفي الغالب هذه الهواتف تكون مستوردة من الخارج؛ ما يتطلب إعادة برمجتها.

حدد وقت الشراء بأفضل سعر

أفضل وقت للحصول على هاتف العام الماضي هو بعد طرح أحدث طراز؛ لأن كل طراز قديم أصبح الآن أقل قيمة، حيث يطلق العديد من مصنعي الهواتف أحدث طرازاتها في وقت مبكر من العام.

كشفت شركة Samsung النقاب عن هاتفها المقبل، وهذا يجعل الآن وقتاً جيداً بشكل خاص لاستخدام الموديلات المستعملة والمعتمدة والمُجددة في خط Galaxy.

بالإضافة إلى ذلك، ينتظر محبو هواتف أبل الإصدار الجديد Iphone 15 خلال الأشهر الأخيرة من 2023، هذا يتيح شراء النسخ الأقدم بثمن أقل مما كانت عليه قبل سنة فقط، لكن يجب التأكد من أنها لا تزال تقبل التحديث.

حسب شركة أبل، فكل الهواتف المصدرة بعد Iphone SE ستتمكن من الوصول إلى التحديثات الاخيرة لنظام التشغيل. يختلف كل مصنع عن آخر، لذلك من المفيد إجراء بعض الأبحاث.

قوة البطارية وجودتها

قبل الإقدام على شراء الهاتف المستخدم يجب التأكد من صحة البطارية المثبتة في الهاتف بخطوات بسيطة فقط.

بالنسبة لهواتف الآيفون اتبع الخطوات التالية:

-توجه إلى الإعدادات.

-انقر على خيار البطارية.

-ثم صحة البطارية والشحن.

بعد القيام بهذه الخطوات ستتمكن من معرفة نسبة صحة البطارية ومدة استخدامها وكم ساعة تشتغل في اليوم وساعات تحمّل الشحن.

أما بخصوص هواتف أندرويد، فتختلف حسب الشركات، فمنها ما توفر إمكانية معرفة صحة البطارية من خلال الإعدادات..

-التوجه إلى الإعدادات.

-اختر البطارية.

هذه الخطوة ستسمح لك بالاطلاع على صحة البطارية، بالإضافة إلى صحة تخزين الهاتف.

المصدر: عربي بوست