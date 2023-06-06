اعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض بحضور ممثلين عن وزارتي خارجية البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2023 - 20:42

اعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض بحضور ممثلين عن وزارتي خارجية البلدين

منذ 1 ساعة 6 June، 2023
سفارة
ايران - عربي وإقليمي

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