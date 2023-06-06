تقرير مصوّر | حملة تنظيف لشاطئ الميناء تمهيداً لافتتاح المحميات الطبيعية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2023 - 18:32

تقرير مصوّر | حملة تنظيف لشاطئ الميناء تمهيداً لافتتاح المحميات الطبيعية

منذ 22 mins 6 June، 2023
شاطئ الميناء
تقارير مصورة - لبنان

حملةٌ لتنظيفِ شاطئِ الميناء تمهيداً لافتتاحِ الجُزُرِ الطبيعيةِ وموسمِ الاصطياف.

المصدر: قناة المنار

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