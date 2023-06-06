الرئيس الاسد: قوة لبنان في استقراره السياسي والاقتصادي واللبنانيين قادرون على صنع هذا الاستقرار بالحوار والتوافق والتمسك بالمبادئ – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2023 - 18:32
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الرئيس السوري بشار الاسد خلال استقباله الرئيس ميشال عون في دمشق: قوة لبنان في استقراره السياسي والاقتصادي
الرئيس الاسد للرئيس عون: اللبنانيون قادرون على صنع الاستقرار بالتوافق والحوار وليس الرهان على المتغيرات
الرئيس الاسد: كان للعماد عون دور في صون العلاقة الاخوية بين سوريا ولبنان لما فيه خير البلدين
الرئيس الاسد:لا يمكن لسوريا ولبنان النظر لتحدياتهما بشكل منفصل عن بعضهما وتقارب العرب سيترك اثره الايجابي على البلدين
العماد عون: اللبنانيون متمسكون بوحدتهم الوطنية رغم كل شيء ونهوض سوريا وازدهارها سينعكس خيرا على لبنان واللبنانيين
العماد عون: سوريا تجاوزت المرحلة الصعبة والخطيرة بفضل وعي شعبها وايمانه ببلده وجيشه وقيادته
الرئيس نبيه بري يثمن للصين دورها بإنجاز الإتفاق السعودي الإيراني لما له من تداعيات إيجابية على استقرار المنطقة
النائب حسن فضل الله: لدينا مروحة من الخيارات الدستورية في جلسة الانتخاب وهي قيد التشاور
مدير عام الإسكان:سيكون باستطاعة اللبنانيين الحصول على قرض بـ40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود و50 ألفا لذوي الدخل المتوسط
القوات الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية تكشف عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتاح" بحضور الرئيس الإيراني
القوات الجوفضائية الإيرانية: صاروخ "فتاح" يبلغ مداه 1400 كيلومتر وسرعته قبل اصابة الهدف حوالي 15 الف كلم في الساعة
الرئيس الايراني خلال إزاحة الستار عن الصاروخ "فتاح": قوة ايران الردعية نقطة قوة تسهم في استتباب أمن المنطقة
قائد القوة الجوفضائية الإيرانية العميد أمير علي حاجي زادة: إيران باتت واحدة من 4 دول تملك تقنية الصواريخ الفرط صوتية
اوكرانيا تتهم روسيا بتفجير سد نوفا كاخوفكا وتدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لبحث الهجوم الروسي على سد نوفا كاخوفكا
الكرملين: نرفض بشدة اتهامنا بتدمير سد كاخوفكا والعملية التخريبية الأوكرانية هدفها حرمان شبه جزيرة القرم من المياه
الكرملين: تدمير محطة نوفا كاخوفكا الكهرومائية قد يترتب عليه عواقب على عشرات الآلاف من سكان المنطقة وعلى البيئة
الخارجية الروسية: حذرنا الأمم المتحدة سابقاً من نية وعزم كييف تفجير سد نوفا كارخوفكا في خيرسون
وزير الدفاع الروسي: كييف نفذت عملية ارهابية في محطة كوخوفكا وستكون لها عواقب بيئة خطيرة وطويلة الأمد
سلطات خيرسون: تواصل عمليات الإجلاء من محيط سد نوفا كاخوفكا وسط مخاوف من ارتفاع المياه لمستويات خطيرة قد تصل إلى 12 مترا
رئيس مجلس الدوما الروسي: من الواضح للجميع أن الناتو هو من يحارب روسيا والاوكرانيون مجرد سلعة استهلاكية لا غير
اندلاع اشتباكات في بلدة النبي صالح برام الله في الضفة الغربية المحتلة خلال تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد هيثم التميمي
الجهاد الإسلامي بذكرى رحيل القائد رمضان شلح: مشروع الجهاد باقٍ وممتد ومهما بلغت التضحيات فإن النهج راسخ ولن يتبدل
جيش العدو الإسرائيلي يكشف عن سرقة 26 ألف رصاصة أثناء عمليات التفتيش من مخزن ذخيرة في قاعدة تساليم جنوب الكيان
الرئيس الاسد: قوة لبنان في استقراره السياسي والاقتصادي واللبنانيين قادرون على صنع هذا الاستقرار بالحوار والتوافق والتمسك بالمبادئ
منذ 1 ساعة
6 June، 2023
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