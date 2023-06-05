قوى الامن: شعبة المعلومات تُلقي القبض على سارق درّاجة آليّة من فرن الشبّاك

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بتاريخ 26/05/2023 بسرقة دراجة آلية نوع “سويت” لون جردوني دون لوحات من محلة فرن الشباك.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه.

ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها الشعبة، تمكنت خلال ساعات من تحديد هويته، ويدعى:

– إ. ش. (مواليد عام 1999، لبناني)

وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وسلب ومخدرات.

بتاريخ 27-5-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة عين الرمانة، وبتفتيشه ضبط بحوزته سكين.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بسرقة الدراجة الآلية المذكورة بالإضافة الى دراجة أخرى بتاريخ سابق من محلة فرن الشباك، وأنّه يقوم ببيع الدراجات التي يسرقها في محلة صبرا ويشتري بثمنها المخدرات من محلة شاتيلا، كما اعترف بتعاطي المواد المخدّرة.

اجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوط المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام